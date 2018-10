Siracusa e Noto, cibi senza tracciabilità e in cattivo stato di conservazione: 2 denunce

Sono stati denunciati dai Carabinieri, in collaborazione con i Nas di Ragusa, due soci amministratori di un’Azienda Agrituristica sita a Noto con l'accusa di tentata frode e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Posti sotto sequestro 120 chili di generi alimentari detenuti abusivamente congelati e non indicati come tali sulla lista delle vivande.

Stessi controlli in un'azienda agricola di Siracusa hanno portato al sequestro amministrativo di un consistente quantitativo di vasetti di marmellata sprovvisti di tracciabilità alimentare. Il valore commerciale dei prodotti alimentari sottoposti a sequestro è di circa 2mila euro.