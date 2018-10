Siracusa, Castagnino-Basile-Barbagallo: "Servizi attivi grazie ai nostri atti". Oggi si torna in Aula

E niente, non c'è proprio pace all'interno del Consiglio comunale di Siracusa. Solo una breve tregua per approvare 4 variazioni di bilancio, tre delle quali permetteranno agli uffici di provvedere ad avviare l'iter per i servizi di refezione scolastica, Asacom e trasporto alunni, e per il servizio informatico; ma dopo la pace di nuovo la tempesta.

Questa mattina, infatti, in sede di conferenza stampa, i consiglieri comunali di opposizione Mauro Basile, Salvatore Castagnino e Federica Barbagallo hanno rivendicato la paternità dei loro atti, attraverso i quali è stato possibile rilanciare la refezione scolastica, Asacom e trasporto alunni, ed il servizio informatico.

"La mozione della refezione scolastica - dice Castagnino - è a firma nostra, è stata depositata il 3 agosto".

Oggi si torna in Aula, alle 18. Si comincerà con la trattazione di un atto di indirizzo, primo firmatario il consigliere Castagnino, per la creazione di un capitolo di bilancio destinato a fondo spese per il cimitero; si proseguirà con un ordine del giorno, primo firmatario sempre Castagnino, sulle tematiche degli asili nido; con una mozione, a firma del consigliere Muccio, sulle tematiche del lavoro; ed infine con un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Messina, sulle problematiche delle scuole cittadine.