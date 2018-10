Siracusa, Vinciullo: "Chiusa sede della Soprintendenza per le pulci"

Pulci negli uffici della Soprintendenza di via Amalfitana a Siracusa: questo il motivo della chiusura di questi giorni della sede. A dirlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"La Sovrintendenza sostiene di aver fatto richiesta per avere le risorse per disinfestare i locali, Palermo sostiene di non aver mai ricevuto la richiesta. - dice Vinciullo - Uno scarica barile vergognoso che non tiene assolutamente conto dei diritti dei cittadini".