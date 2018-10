Siracusa, spaccio di marijuana e cocaina: arrestato 21enne

E' stato trovato in possesso di 59 grammi di marijuana divisa 57 bustine, 3 grammi di cocaina, contenuta in 15 involucri termosaldati, e la somma di 980 euro in contanti, ritenuta frutto dell'attività di spaccio. Sono scattate ieri le manette per Alessio Visicale, 21 anni, siracusano, tradotto agli arresti domiciliari.

In larga scala l'operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto del consumo e della vendita di droga soprattutto tra i giovani. Segnalato, inoltre, un altro giovane per possesso di modica quantità di droga.