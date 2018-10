Siracusa, studenti in protesta all'Istituto Quintiliano: il Preside "Chiedono Aule adeguate"

Neanche questa mattina si svolgeranno le normali ore di lezioni all'Istituto Polivalente M.F. Quintiliano. La sede è già stata protagonista lo scorso anno del crollo del soffitto in un'aula, ieri un atto vandalico e oggi ennesima protesta degli studenti.

E' il Preside dell'Istituto a spiegare a SiracusaPost.it i motivi della manifestazione: "I ragazzi vorrebbero una nuova sede della scuola - dice il Preside Giuseppe Mammano - Sono divisi su due plessi e vorrebbero riunirsi in un'unica sede".

I ragazzi infatti si appoggiano alle aule dell'ex Istituto Einaudi per insufficienza di spazi.