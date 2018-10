Palazzolo Acreide, aperto l'ambulatorio di radiologia

Aperto ieri l'ambulatorio di Radiologia nel Presidio territoriale di assistenza di Palazzolo Acreide al servizio di tutta la comunità montana.

L'apertura arriva, dopo quattro anni dal trasferimento della struttura dai vecchi ai nuovi locali di via Colleorbo, L’ambulatorio di Radiologia, dotato di moderne attrezzature di radiodiagnostica e di un ortopantomografo, erogherà prestazioni di diagnostica per l’apparato scheletrico, telecuore e rx torace, diretta addome e diretta renovescicale nonché la panoramica dentaria.

“Questa inaugurazione – ha detto il direttore generale facente funzioni, Anselmo Madeddu – rappresenta un traguardo importante, auspicato da tutta la comunità, considerato che i cittadini dell’ambito territoriale montano, per le prestazioni di radiodiagnostica, hanno potuto usufruire ad oggi di un ambulatorio privato accreditato".

Il sindaco, Salvatore Gallo, non ha mancato di ringraziare anche la struttura privata accreditata che per anni ha sopperito con disponibilità e celerità: “Oggi l’integrazione tra pubblicato e privato accreditato – ha aggiunto – darà maggiore efficienza al territorio, dove auspico per il futuro l’attivazione di nuovi importanti servizi dedicati soprattutto agli anziani”.