Portopalo, turista torinese muore annegato

Tragedia in mare oggi intorno alle 16 nelle acque di Portopalo di Capo passero: un turista torinese, Fulvio Taricco, 43 anni, residente a Scialze, è annegato mentre stava nuotando insieme alla fidanzata con cui era in vacanza. A lanciare l’allarme un diportista. La coppia stava facendo snorkeling. Probabilmente, la corrente ha trascinato i due ma la donna è riuscita a mettersi in salvo. Il quarantatreenne è stato trovato sugli scogli. I Carabinieri hanno già raccolto la testimonianza della fidanzata della vittima, seppure ancora sotto choc, per ricostruire l’accaduto.

