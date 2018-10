Siracusa rende omaggio al sen. Franco Greco, camera ardente a Palazzo Vermexio

Socialista prima, comunista poi, ma in ogni caso sempre fuori da ogni schema, da ogni etichetta che potesse in qualche modo imbrigliarlo.

Questo è stato nel corso della sua vita politica Franco Greco, eletto senatore nel 1983 e che ha condotto tante battaglie politiche e non per la sua città e per i più deboli. Una caratteristica questa che ha seguito anche nella sua vita professionale di avvocato.

Il suo approccio comunicativo è inimitabile e, ancora oggi, anche i più giovani lo ricordano alla guida di un camion antico dei pompieri rosso fuoco, accompagnato dalla canzone di Venditti "In questo mondo di ladri", attraversare le strade del centro per gridare a tutti il suo motto: "Lontano dagli intrighi, vicino alla gente".

E' stato anche consigliere comunale e assessore del Comune di Siracusa. L'ultimo approccio con la politica nostrana risale alle ultime elezioni amministrative quando ha tenuto a sottolineare il suo appoggio alla candidatura a sindaco di Fabio Moschella.

E proprio l'assessore Moschella lo ricorda al microfono di SiracusaPost