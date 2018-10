Siracusa, presentato oggi il manifesto sulla responsabilità sociale

Presentato questa mattina il manifesto sulla responsabilità sociale. a Siracusa, nella sede di Confindustria. Presente l'assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Girolamo Turano e Rossana Revello Presidente del Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale d'Impresa di Confindustria. "La responsabilità sociale d’impresa – ha detto la Revello – è diventata un asseti strategico della politica industriale; è un elemento di innovazione, un fattore di competitività in grado di creare valore per tutti: per l’impresa, per gli stakeholders e per i territori ove i progetti sociali per le comunità insistono".

"La RSI - ha detto Diego Bivona - rappresenta un momento importante di condivisione di un modello di sviluppo che vede il coinvolgimento di imprese, forze sociali ed Istituzioni per traguardare la sostenibilità, la legalità, la sicurezza, la formazione ed il lavoro. L’esempio più emblematico di “valore condiviso con il territorio è quello che ha lasciato nella nostra provincia un imprenditore come Riccardo Garrone".

E' stato proprio l'assessore Turano a riconoscere il grande valore del Patto di Responsabilità sociale firmato a Siracusa, dichiarando la sua disponibilità a contribuire ad un cambio di passo dell’economia provinciale. Presente anche l’Assessore all’Agricoltura Edy Bandiera, i deputati regionali Giovanni Cafeo e Rossana Cannata. Quest'ultima ha dichiarato: "Il governo Musumeci si è da sempre detto disponibile al confronto con le imprese che abbia come obiettivo finale non solo il business, ma anche la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, dei lavoratori e il benessere delle comunità".