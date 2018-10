Melilli, va ai domiciliari per 8 mesi per reati commessi a Venezia nel 2013

Finisce in arresto a seguito del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il 28 settembre scorso.

Si tratta di Giuseppe Marchese, 44 anni di Melilli. L'uomo deve espiare 8 mesi di reclusione per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere, commessi a Venezia nel 2013. Per lui sono stati disposti i domiciliari.