Noi Albergatori Siracusa a Würzburg per accrescere i flussi turistici

Il sindaco di Würzburg signor Christian Schuchhardt che ha già visitato la nostra città nello scorso marzo, riceverà il 4 ottobre alle ore 12,00 la delegazione siracusana di Noi Albergatori Siracusa. L'iniziativa rientra nell'ambito degli incontri in Germania da giorno 1 a giorno 5 di cui sarà protagonista il presidente Giuseppe Rosano.

"Il mercato tedesco per la città di Siracusa - dichiara Rosano - ha assunto nel corso di questi ultimi anni una notevole rilevanza, non a caso lo scorso anno nella nostra città hanno soggiornato oltre 41 mila tedeschi: il 13% del totale flussi turistici stranieri. I tedeschi sono fra l’altro gli stranieri che registrano la più alta permanenza media di soggiorno, soprannominati i “big spender” tra i viaggiatori appratenti all’Unione Europea, perché primeggiano nella spesa procapite giornaliera con 113,00 euro. Componente che contribuisce a realizzare un impatto sistemico per l’economia del territorio, trasversalmente in tutti i comparti produttivi. Il ruolo strategico da finalizzare è quindi quello di offrire un prodotto sempre più integrato, in grado di soddisfare un viaggiatore esigente, come quello tedesco, con l’obiettivo di generare valore durevole e superiore a quello dei concorrenti. Il turismo tedesco sulla nostra città ha avuto sempre un andamento crescente anche nei momenti in cui la tendenza internazionale era contratta e contraria. Da qui l’occorrenza di riservare loro esperienze di soggiorno sempre più complete e pervasive, che includano anche servizi e attività da vivere sul territorio, costruite e pensate appositamente per loro".