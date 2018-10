Siracusa, controlli a circolazione stradale: sanzioni e denunce

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa ieri nel capoluogo con particolare attenzione a Ortigia.

Controllati oltre 42 veicoli, sanzionati 3 giovani alla guida del ciclomotore senza casco, e 3 conducenti senza cintura di sicurezza. Tre giovani, di età compresa fra i 20 e i 27 anni sono stati segnalati in Prefettura per possesso di modica quantità di stupefacente.

In 3 sono stati denunciati per violazione degli obblighi cui sono sottoposti.