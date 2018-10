Rosolini, "diamoci una scossa": infopoint in piazza Garibaldi

E' stato allestito ieri, in piazza Garibaldi, un infopoint, a cura dell’Ordine Provinciale dell’Ordine degli Architetti, in occasione dell’evento-prologo della campagna nazionale di prevenzione sismica denominata “Diamoci una scossa”, promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e da Fondazione Inarcassa.

L'iniziativa proseguirà per tutto il mese di novembre.

Si tratta di una giornata di sensibilizzazione durante la quale professionisti esperti della materia hanno fornito per l’intera giornata ai cittadini informazioni sulla sicurezza dei fabbricati e sui benefici fiscali (“sisma bonus”) per interventi volti a migliorare il comportamento sismico delle strutture.