Siracusa, parte la campagna "Nastro Rosa 2018"

Al via anche quest'anno, a ottobre, la campagna di prevenzione oncologica "Nastro Rosa" della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. La prima dopo che Claudio Castobello, anima e cuore della Lilt, se n'è andato all'improvviso.

In provincia di Siracusa tutti gli ambulatori accoglieranno le donne per offrire loro gratuitamente visite senologiche ed esami diagnostici perché, come hanno tenuto a sottolineare il presidente Mario Lazzaro e il vicepresidente, Giuseppe Scibilia, "di tumore si può guarire".

Fondamentale è la prevenzione: nel caso del tumore alla mammella, infatti, la percentuale di guarigione è elevatissima, supera il 90%.

Oltre agli screening, sarà effettuata grande opera di informazione e sensibilizzazione: saranno distribuiti opuscoli informativi sul tema della prevenzione al femminile, aggiornati sulle più recenti ricerche scientifiche.

Tante le iniziative in programma non solo nel capoluogo, ma in diversi Comuni della provincia: a Siracusa il 28 ottobre dalle 10,30 Ortigia diventerà la Citta delle donne; anche in provincia monumenti o edifici istituzionali saranno illuminati di rosa e tanti negozianti allestiranno le loro vetrine a tema.

Testimonial nazionali d'eccezione saranno quest'anno Federica Panicucci e Filippa Lagerback.

"L'obiettivo - ha ribadito il presidente Lazzaro - è sempre quello di sensibilizzare sul tema il più alto numero possibile di donne".