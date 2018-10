Siracusa, vandali al Quintiliano: distrutti pc, svuotati estintori

Atto vandalico, nella notte, all'interno dell'Istituto Polivalente M.F. Quintiliano di Siracusa. Ignoti si sono introdotti all'interno della struttura e hanno svuotato cassetti e armadietti, distrutto computer e danneggiato la stanza del preside. Svuotati, inoltre, gli estintori. Quest'ultimo un atto che ha impedito l'ingresso, questa mattina, degli studenti i quali hanno avvertito un fastidio a livello fisico per la presenza della polverina blu degli estintori che è stata seminata per tutta la scuola.

Gli alunni da questa mattina sono in cortile. La struttura non è dotata di telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso.