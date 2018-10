Riparte il progetto "Floridia in Biblioteca", frutto del lavoro dell'Associazione Focus, patrocinato dal Comune di Floridia. Inaugurato anche il cartellone mensile, che darà il via a una stagione culturale piena di novità. Gli eventi, articolati in varie sezioni, racconteranno di mondi e generazioni a confronto, ponendo così il Focus sull’urgenza di dialogare e di aprirsi al “diverso”. Floridia in Biblioteca celebrare l'inizio della nuova edizione ripartendo dai libri e dagli scrittori.