Siracusa, sul bus con 20 chili di hashish: arrestato 42enne

E' stato arrestato, dalla Polizia di Stato di Siracusa, Tarik Misbah, 42 anni, cittadino extracomunitario, residente a Siracusa.

L'uomo viaggiava a bordo di un autobus in possesso di droga. Al capolinea, in corso Umberto, l'uomo è stato perquisito ed è stato trovato con un trolley che conteneva venti chili di hashish confezionato in quaranta panetti dal peso di circa cinquecento grammi cadauno.

Tarik è stato chiuso al Cavadonna