Siracusa, un anno dalla morte della vicepresidente di Astrea: cena e beneficenza

Si svolgerà il 4 ottobre alle 18.30 un apericena, organizzato dall'associazione Astrea in occasione dell'anniversario della scomparsa della vice presidente Katty Gallia.

L'iniziativa si svolgerà in Piazza Santa Lucia a Siracusa.

I fondi saranno devoluti per l'acquisto di una giostra per disabili, da posizionare all'interno del piccolo parco di Piazza Santa Lucia. Inoltre l'associazione ha chiesto che quest'ultimo venga intitolato a Katty