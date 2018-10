Cassaro, Insieme per il futuro: "Irregolarità in consiglio comunale"

Ancora malcontenti all'interno del consiglio comunale di Cassaro, e ancora una nota del gruppo Insieme per il futuro dai toni accesi.

"Dal primo giorno di insediamento - dice il capogruppo Bongiovanni Sebastiano - non è mai stata convocata la conferenza dei capigruppo, vogliamo ricordare che il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo, non può essere modificata la funzione giuridica rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni del citato T.U.O.E.L. e dello statuto comunale, in materia di diritto all'informazione dei consiglieri.

Inoltre vogliamo segnalare che le risposte alle interrogazioni vengono date dopo un mese circa. A nostro avviso altra cosa grave che accade preso il Comune di Cassaro le pubblicazioni presso il sito, avvengono senza mettere tutti gli allegati e sprovvisti totalmente delle firme degli organi preposti".