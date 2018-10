Rosolini, rifiuti abbandonati in strada: arrivano le prime multe

Continua l'impegno di comune, polizia e carabinieri nella lotta contro coloro che abbandonano i rifiuti in strada. La task force istituita ha dato i primi risultati, e cominciano ad arrivare le prime tre multe.

Sono tre infatti i cittadini sorpresi ad abbandonare rifiuti presso l’area Pip di contrada Tagliati. Il primo dei tre colti in flagranza C.R. è stato segnalato alla competente Autorità, agli altri due M.B.C. e T.G invece, con apposito verbale, è stata comminata la relativa multa.

“Continua la lotta all’inciviltà da parte di questa amministrazione comunale - dichiara il Sindaco Pippo Incatasciato - e posso assicurare che sta diventando sempre più difficile sfuggire ai controlli delle pattuglie interforze costantemente impegnate a contrastare il fenomeno. L’abbandono dei rifiuti è̀ una forma di inciviltà che danneggia l’ambiente e causa degrado; un comportamento scorretto che deturpa in modo inaccettabile il territorio.

Invito ancora una volta i cittadini a collaborare – prosegue Incatasciato - e “a far propria la cultura del tenere la città pulita” in quanto, da parte nostra, c’è la ferma volontà di punire comportamenti di questo tipo. Non sono più tollerabili, per rispetto della stragrande maggioranza di concittadini corretti, episodi di abbandono incontrollato di rifiuti che mortificano ancora in nostro territorio offrendo uno spettacolo indecoroso non solo ai cittadini stessi ma anche a quanti si trovano a transitare e sostare in città. Posso assicurare – conclude il primo cittadino – che l’operazione portata avanti da questa Amministrazione Comunale a favore del decoro e della tutela della salute dei cittadini proseguirà senza sosta e con sempre con maggiore fermezza”.