Siracusa, nuova sede vigili del fuoco: lunedì la consegna dei lavori

Ha un costo di 5 milioni di euro la nuova sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che presto sarà realtà. I lavori, infatti, saranno consegnati mercoledì 10 ottobre alle ore 11.00 (in via Professore Lino Romano). A darne notizia è l'assessore regionale Edy Bandiera: "Grande attenzione per quest’ iter, che è stato particolarmente travagliato e tormentato. Con questo atto si da finalmente il via libera ai lavori e alla futura realizzazione di un'opera attesa da anni, fondamentale per la sicurezza dell’intera comunità. La nuova sede sorgerà in zona Pizzuta, quartiere ad espansione nella zona nord di Siracusa, prosegue Bandiera, in posizione strategica considerato che l’attuale caserma è situata al centro della città, con un’unica via d’accesso e di uscita, il che significa che in caso di eventi particolarmente gravi i primi che dovrebbero dare soccorso all’esterno sarebbero impossibilitati ad uscire".