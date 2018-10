Siracusa, è scomparso il sen. Franco Greco

Il sen. Franco Greco ha lasciato oggi la vitta terrena. Aveva 76 anni e per tutta la vita è stato un personaggio a Siracusa, e non solo in politica.

Proprio in politica ha espresso tutta la sua originalità, il suo essere quasi sempre capace di attirare l'attenzione.

Avvocato di professione, ha iniziato la sua attività politica in Senato nel luglio del 1983 nelle fila del Partito socialista, poi è passato al gruppo Comunista. L'attività parlamentare si è conclusa nel 1994.

Dopo di ciò è tornato alla sua attività professionale, ma in città, proprio per il suo essere istrionico, tutti ancora lo ricordano per le battaglie condotte a bordo dell'indimenticabile vecchio mezzo dei pompieri rosso con il quale negli orari più improbabili attraversava la città. Il suo motto: "Lontano dagli intrighi, vicino alla gente".

“La scomparsa di Franco Greco rappresenta una grave perdita per Siracusa” dichiara il sindaco, Francesco Italia, che a nome della Giunta esprime il suo cordoglio alla famiglia.

“Franco Greco, avvocato, senatore, consigliere ed assessore comunale, è stata una figura atipica della politica siracusana. Le sue battaglie a favore della legalità e delle fasce più deboli della società ne hanno fatto un esempio di uomo e politico virtuoso. L'Amministrazione comunale, a nome di quella città che lui ha tanto amato, saprà onorarne la memoria”.