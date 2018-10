Siracusa, interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria nelle scuole: in arrivo 1,6 milioni

Arriveranno 1.585.840,31 euro in provincia di Siracusa per interventi di riqualificazione per quelli istituti scolastici del territorio aretuseo che fanno parte della graduatoria regionale e che hanno già effettuato indagini diagnostiche, interventi di adeguamento antisismico e strutturale.

Questo quanto pubblica il Giornale di Sicilia.

In tutto saranno oltre 76 milioni di euro, derivanti da economie maturate fino al 2017, che saranno distribuiti nelle 9 province siciliane attraverso lo scorrimento della preesistente graduatoria. fondi che si aggiungono a quelli del piano dell’edilizia scolastica 2018/2020.

A fare la parte del leone saranno le province di Palermo e Messina con oltre 17 milioni ciascuno.

Ad Agrigento andranno 16.622.623,49, a Caltanissetta 2.647.720,00, ad Enna 5.306.300,00, a Ragusa 3.882.000,00, a Trapani arriveranno 1.570.600,00 di euro.

A questi fondi si aggiungeranno a breve quelli del piano dell’edilizia scolastica 2018/2020, circa 270 milioni di euro, per il quale il Miur deve solo approvare la graduatoria definitiva.