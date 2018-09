Siracusa, controlli alla circolazione stradale: sanzioni per guida senza casco e senza cintura

Controlli a tappeto ieri da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa nel capoluogo con particolare attenzione a Belvedere.

Il servizio si è svolto durante la giornata e con maggiore intensità nella serata.

Sono state impiegate 6 pattuglie auto e moto nei controlli alla circolazione stradale finalizzati al contrasto delle violazioni del codice della strada, con particolare riguardo alla guida sotto l’influenza dell’alcool e/o di stupefacenti, e alla guida di motocicli senza casco.

Complessivamente sono stati controllati oltre 52 veicoli e 3 giovani sanzionati perché alla guida del proprio ciclomotore senza casco, e 4 conducenti senza cintura di sicurezza. Durante i controlli alla circolazione stradale inoltre, 3 giovani siracusani fra i 18 e i 25 anni sono stati segnalati in Prefettura per possesso di modica quantità di stupefacente ad uso personale con ritiro della patente di guida.

Cinque persone denunciate per violazioni degli obblighi cui sono sottoposti.