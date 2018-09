Il Siracusa perde a Trapani, 2-1 per i granata

Il Trapani si aggiudica il derby con il Siracusa. "-1 il risultato finale della quarta giornata di campionato.

Il gol del Trapani arriva al 27′ su punizione con Taugourdeau. Al 47′ occasione per il Siracusa con Palermo che tira alto sopra la traversa

Al 66′ il raddoppio del Trapani con Ramos. Al 72′ il Siracusa accorcia le distanze con Catania sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 75′ Fricano sbaglia la palla del pareggio e tre minuti ancora un'occasione per gli azzurri con Diop. Al 89′ Di Sabatino viene espulso per un fallo su Tougourdeau.