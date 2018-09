Noto, resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 30enne

Si sarebbe reso responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel giugno dello scorso anno, in provincia di Perugia. Per questo motivo, ieri, i Carabinieri di Noto hanno arrestato, in ottemperanza ad ordinanza di misura cautelare, Antonino Mirabile Antonino, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L'uomo è stato chiuso nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa