Siracusa, manutenzione e rifunzionalizzazione del Mercato ittico: arriva il finanziamento di quasi 3 milioni di euro

Manutenzione e rifunzionalizzazione del mercato ittico siracusano dietro l'angolo, grazie ad un finanziamento dell'assessorato regionale all'Agricoltura e Pesc, per una somma totale di 2.985.851 di euro (la cifra intera per l'investimento).

Si tratta - dichiara Fabio Moschella, assessore alle Attività produttive - di un finanziamento europeo con una compartecipazione dello Stato e della Regione. Il progetto prevede, oltre alla tradizionale vendita all’ingrosso- diretta e all’asta- e al consumatore finale, anche l’integrazione di servizi complementari all’attività mercatale quali la produzione ed il confezionamento del ghiaccio, la lavorazione, trasformazione e confezionamento e deposito dei prodotti ittici. Previsti inoltre la creazione di punti di ristoro come bar e servizi di somministrazione di prodotti gastronomici a base di pesce. Il Mercato potrebbe insomma vivere ventiquattro ore al giorno e diventare un nuovo punto di attrazione e frequentazione per turisti e residenti Sento il dovere di ringraziare per il risultato ottenuto l’amministrazione Garozzo per l’atto di giunta del 13 febbraio 2017e l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, Dario Cartabellotta, Direttore generale del Dipartimento, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per la preziosa assistenza assicurata al Comune di Siracusa.