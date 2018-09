Siracusa, il ten. col. Giovanni Tamborrino è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

Brindisino di origini, 45 anni, 21 dei quali trascorsi nell'Arma dei Carabinieri con un'elevata esperienza pregressa nel campo investigativo: è il Ten. Col. Giovanni Tamborrino, nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri a Siracusa.

Oggi la presentazione ufficiale alla stampa nel corso della quale ha illustrato i cuoi incarichi precedenti e i suoi obiettivi al comando dell'Arma nella provincia aretusa.

" Ho iniziato a Palermo - ha detto - e sono ben felice e onorato di tornare in Sicilia e di essere a Siracusa".

Parlando poi della caratteristica preponderante che caratterizza al meglio i Carabinieri, il comandante Tamborrino ha citato la capillarità e il contatto costante con i cittadini "che - ha spiegato - consentono di individuare subito le problematiche e di lavorare per risolverle. Il punto fondamentale - ha continuato - è garantire la sicurezza ai cittadini, operando in armonia con le altre forze di Polizia oltre che con l'autorità giudiziaria ordinaria e distrettuale".

Le parole d'ordine sono prevenzione, repressione e sensibilizzazione: su quest'ultimo fronte il Ten. Col. Tamborrino intende proseguire su un percorso già segnato, intervenendo sui temi della lotta al bullismo, al consumo di stupefacenti e alcol con grande attenzione per le fasce deboli, facendo riferimento agli anziani e alla violenza di genere.

Un cenno finale alla comunicazione con la stampa che, nel rispetto di quanto dispone la legge, auspica sia leale e completa.