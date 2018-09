Lentini, carenze igienico sanitarie e violazioni su impiego di lavoratori: denunciato titolare

Effettuati due ispezioni in altrettanti esercizi commerciali, ieri, a Lentini dalla Polizia di Stato di Lentini. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con personale Asp.

In entrambi i locali sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie. In un’attività rilevate violazioni delle norme sull’impiego dei lavoratori subordinati, un titolare è stato denunciato