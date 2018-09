Siracusa, Arte del dramma antico: corsi per non professionisti di tutte le età

Saranno presentati martedì e mercoledì, 2 e 3 ottobre, dalle 17 alle 20, nella sede di Palazzo Greco in corso Matteotti n. 29 a Siracusa, la presentazione dei corsi della sezione Fernando Balestra dell’Accademia d’arte del dramma antico. Recitazione, danza, movimento scenico, dizione, canto, lettura scenica, sono alcuni degli insegnamenti in programma. I cinque corsi, rivolti a non professionisti, sono adatti a tutti, dai bambini di 5 anni fino ai 25 anni in su.

Al programma didattico si aggiungeranno, nel corso dell’anno, stage, incontri con artisti e attori di fama internazionale; workshop e seminari di drammaturgia, di scherma scenica, di educazione alla voce e visite al dietro le quinte del cinquantacinquesimo Festival del teatro greco di Siracusa.

I corsi saranno tenuti da: Serena Cartia, Simonetta Cartia, Mariuccia Cirinnà, Michele Dell’Utri, Attielo Ierna, Doriana La Fauci, Dario La Ferla, Giuseppina Norcia, Elena Polic Greco e Giulia Valentini. Assistente: Giusi Failla.