Siracusa, via a refezione scolastica, servizio informatico e trasporto studenti

Approvate ieri, in Consiglio comunale, 4 variazioni di bilancio, tre delle quali permetteranno agli uffici di provvedere ad avviare l'iter per i servizi di refezione scolastica, Asacom e trasporto alunni, e per il servizio informatico. Quest'ultimo, insieme al servizio di refezione, sono frutto di delibere rese operative sin da subito.

Approvazione all’unanimità da parte dell’aula anche per la delibera che permetterà a breve l’avvio del servizio trasporti alunni ed Asacom.

L’impinguamento del capitolo, per circa 400mila euro, è stato reso possibile anche per il taglio operato dalla Giunta dell’indennità di carica e degli assegni di aspettativa di sindaco ed assessori.

Apprezzamento per il senso di responsabilità mostrato dal Consiglio attraverso un confronto composto tra le forze politiche in ragione del superiore interesse della città - lo esprime il presidente del Consiglio comunale, Moena Scala che aggiunge - Una corretta dialettica ha portato alla votazione unanime di tre proposte che riguardano direttamente i lavoratori e le famiglie siracusane cui saranno assicurati importanti servizi

Sento il dovere di ringraziare i consiglieri comunali che con l'approvazione ieri in aula delle delibere di variazione al bilancio permetteranno agli uffici di procedere celermente nell'iter di avvio di servizi importanti per la città. Penso all'Asacom, al trasporto degli alunni e alla refezione scolastica. Anche se in ritardo questi servizi partiranno entro breve tempo - dichiara il sindaco, Francesco Italia - I consiglieri comunali hanno dimostrato grande sensibilità istituzionale, permettendo di esitare importanti provvedimenti molto attesi dalla cittadinanza. Di questo va loro dato atto, con la speranza di poter continuare un proficuo percorso amministrativo che, nel rispetto dei ruoli di ognuno, abbia come fine ultimo il bene della città

L'aula si è aggiornata alle 18 di martedì 2 ottobre.