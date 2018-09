Rosolini, Prg: manifestazione di interesse per incarico di redazione studio geomorfologico

Pubblicato sull'Albo comunale di Rosolini l’avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio geomorfologico a supporto del piano regolatore. L’incarico ha la finalità di effettuare verifiche, analisi ed indagini in siti riguardanti lo studio geomorfologico, predisporre relazioni e/o appendici regolamentari delle NN.TT.AA e svolgere attività collaborative e/o di confronto con il Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo di Catania, già incaricato delle consulenze scientifiche.

Possono partecipare:

-I professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonchè attività tecnico- amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

-Le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile;

L’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura semplificata, sarà nel numero minimo di 5 (cinque) e non superiori a 10 (dieci) partecipanti. Si precisa che, nel caso in cui dovessero pervenire un numero di manifestazione di interesse superiore a 10 (dieci), per l’individuazione dei soggetti da invitare, si procederà mediante sorteggio tra gli aspiranti. Qualora il numero dei candidati risultasse inferire al minimo di cinque, ad integrazione dei soggetti da invitare alla procedura semplificata, si procederà mediante sorteggio tra gli iscritti all’albo unico regionale per la categoria richiesta.

Le operazioni di sorteggio, ove si rendessero necessarie, saranno eseguite dal Responsabile del X Settore, assistito da due testimoni ed un segretario verbalizzante. L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito web del Comune di Rosolini, alle ore 10,00 del giorno 11 Ottobre 2018, presso i locali del X Settore, ubicati in via Sipione n. 79, piano primo.