Siracusa, settore ferroviario: scongiurati 10 licenziamenti

Accolta dai dirigenti della ditta Mondus la rivendicazione sindacale della Fil Cgil e scongiurato il licenziamento per 10 dipendenti nell'ambito del settore ferroviario.

Il sindacato ha proposto una rotazione di incarichi del personale.

"La questione licenziamento era legata soprattutto all’organico in esubero nel comparto dei servizi accessori; - spiega Vera Uccello, segretario generale della Filt Cgil di Siracusa - Incalza il segretario della Filt scrivendo già a Mondus e a Trenitalia, visto però che la Mondus si occupa anche dei servizi regionali dove invece il personale è carente, abbiamo suggerito di “travasare” i lavoratori ritenuti in eccesso proprio nel servizio regionale. La proposta ha fatto sì che fino a dicembre i 10 dipendenti manterranno il posto di lavoro. Nel frattempo, visto che non è possibile ricorrere ad alcun ammortizzatore sociale, l’impresa ha assicurato che lavorerà per trovare una soluzione che garantisca la continuità occupazionale per il personale esistente. Ovviamente noi saremo sempre presenti affinché l’impegno venga mantenuto" e attendiamo la convocazione di Trenitalia per risolvere entro Dicembre la problematica.