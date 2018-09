Siracusa, maltempo: distrutti solarium dei "Ru Frati" e di Forte Vigliena

Addio ai solarium dei "Ru Frati" e di Forte Vigliena. Declassato, ma comunque violento l'uragano, anzi la burrasca che si è abbattuta ieri e l'altro ieri su Siracusa.

Tanti i danni in città, in particolare nelle zone balneari tra cui la zona di Fontane Bianche. Particolarmente colpito il litorale di Avola e le frazioni balneari vicino, con tanto di chioschetti danneggiati e "pezzi" di strutture arenate in spiaggia.

Necessarie, infatti, alcune misure di sicurezza: vietata la sosta alle auto al braccio del molo del borgo marinaro di Avola, interdetta la circolazione dei veicoli sul tratto di via Elsa Morante compreso tra i canali Risicole ed Eughini e divieto anche del passaggio pedonale sul tratto si marciapiede lato mare dell’intero lungomare di Avola. Costituito il Coc (centro operativo comunale di Protezione civile) il sindaco Luca Cannata ha predisposto con un’ordinanza apposita i primi interventi durante il maltempo che imperversa da ieri. Il forte vento e le mareggiate stanno flagellando le coste interessando le infrastrutture prospicienti il mare e l’amministrazione comunale si è da subito attivata con lo sgombero dei detriti che interessano la sede stradale e con i provvedimenti di tutela alla pubblicità incolumità.

Nel capoluogo i danni maggiori ai solarium comunali. Non esistono addirittura più i solarium dei "Ru Frati" e di Forte Vigliena.

In entrambi i casi le strutture sono state distrutte e avvolte dalle onde.