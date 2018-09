Euro Cup, esordio greco vincente: l'Ortigia trionfa contro i serbi del Nais

Ad Atene l'Ortigia sconfigge i serbi del Nais nell'Euro Cup per 11 a 5.

Parte con determinazione il match dei biancoverdi che si da subito si dimostrano compatti e determinati. Decisivi il secondo e terzo parziale che hanno consentito di andare sul +6. Sugli scudi capitan Giacoppo autore di una cinquina.

“Avvio stentato per l’emozione – ammette il tecnico Stefano Piccardo – poi abbiamo reagito da squadra. Abbiamo tenuto bene il gioco e concesso poco ai serbi. Non sono soddisfatto di quanto fatto con l’uomo in più e su questo dovremo sicuramente rimediare. L’esordio, però, è sicuramente convincente perché abbiamo affrontato una squadra che, più di noi, ha dimestichezza con le coppe continentali.”

Domani secondo incontro del concentramento. Gli avversari saranno i montenegrini del Primorac.