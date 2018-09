Siracusa, a fuoco ieri sera le aiuole della piazzetta in via Antonello da Messina: fiamme per un'ora

A fuoco, ieri sera, intorno alle 22, le aiuole all'interno della piazzetta di via Antonello Da Messina. Fiamme alte e colonna di fumo per un'intera ora, fino a quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per domare l'incendio.

La piazzetta non è nuova a questi episodi. Quest'estate infatti, secondo i racconti dei residenti del quartiere, sarebbe partita a fuoco almeno altre due volte.