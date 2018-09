Siracusa, ex Provincia: proroga per il commissario Carmela Floreno fino al 31 dicembre

Proroga fino a dicembre 2018 per i commissari dei Liberi Consorzi comunali. A Siracusa è in carica Carmela Floreno. E' stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha prorogarli con proprio decreto. L'ultima proroga risale a luglio scorso e scade domenica 30 settembre.

Quest'ultima proroga tecnica era contenuta nella legge n. 16 del 9 agosto 2018, emanata dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l’elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali del Libero Consorzio Comunale.

Si tratta dell’ennesima proroga della gestione commissariale per le ex Province, che lamentano peraltro pesanti problemi finanziari, come l'ex Provincia di Siracusa che è stata costretta a dichiarare il dissesto, sul quale pesa in modo determinante il prelievo forzoso dello Stato.