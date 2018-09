Siracusa, asili nido: in sei riaprono il 29 ottobre

Apriranno il 29 ottobre gli asili nido comunali a Siracusa. Questo quanto stabilisce un atto di indirizzo esitato dalla giunta il 25 settembre scorso.

Saranno sei le strutture interessate: via Alessandro Specchi, via Mazzanti, Via Servi di Maria, via Cassia, viale Santa Panagia e via Basilicata. Il Comune ricorrerà all'aggiudicazione attraverso l'offerta considerata economicamente più vantaggiosa.

L'asilo di via Regia Corte necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza.

La copertura economica è garantita fino al 31 dicembre di quest'anno. Il prosieguo del servizio fino al 30 giugno 2019 è subordinato all'approvazione del bilancio pluriennale 2019.

Nell'atto di indirizzo la giunta indica al dirigente di prevedere l'inserimento della clausola sociale per garantire la continuità lavorativa delle operatrici e del contratto collettivo per le cooperative.