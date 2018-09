Canicattini Bagni, presentata la nuova elsa in oro della spada di San Michele

La spada non come simbolo di violenza ma, al contrario, a simboleggiare la salvezza, l’armatura dello Spirito, “la parola di Dio” che salva.

Questo il significato della spada nell’iconografia cristiana che spesso si vede, con grande evidenza, impugnata da Santi e Angeli nelle rappresentazioni e nella riproduzione di simulacri posti all’interno delle nostre Chiese.

Di questo si è parlato nella serata di ieri al Museo Civico Tempo di Canicattini Bagni, presieduto dall’etnoantropologo e guida naturalistica, Paolino Uccello, in occasione della conferenza su “La spada dell’Arcangelo”.

L'incontro è stata l'occasione per presentare la nuova elsa in oro della spada di San Michele Arcangelo, patrono di Canicattini Bagni.

L'elsa è fatta in oro e pietre preziose, donati da due devoti canicattinesi. Il manufatto, realizzato dal Maestro orafo di Palazzolo Acreide, Massimo Scirpo, ricopre l’elsa della spada argentea che impugna l’Arcangelo nel simulacro custodito nella Chiesa Madre di Canicattini Bagni.