Siracusa, nasconde in casa una pistola con matricola abrasa: arrestato

Deteneva in casa un'arma con matricola abrasa. Questo il motivo che ha portato all'arresto, da parte dei Carabinieri, di Giuseppe Scordino, 46 anni, siracusano, pregiudicato per spaccio e sorvegliato speciale.

L'arma era nascosta all'interno di un giubbino sistemato all'interno dell'armadio. Si tratta di una pistola calibro 6,35 in perfetto stato di manutenzione con all’interno un caricatore contenente 5 proiettili dello stesso calibro.

La pistola presentava anche la canna modificata, dove era stata realizzata una filettatura, verosimilmente necessaria per l’applicazione di un silenziatore.

Nei giorni scorsi era stata arrestata per lo stesso reato anche una donna, Jessica Campisi