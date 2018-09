Rosolini, ingerisce involucri di cocaina per sfuggire all'arresto

Ha ingerito sei involucri contenenti 12 grammi di cocaina per sfuggire all'arresto. E' successo ieri a Rosolini, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, a seguito di perquisizione domiciliare, Antonino Nigito, 38 anni residente a Rosolini, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 38enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Trigona di Noto per poi essere sottoposto all’obbligo di dimora presso il comune di Rosolini.

La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro