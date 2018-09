Avola, omicidio infermiera: l'aggressione, la fuga e poi la cattura. Ma ancora poco chiaro il movente

Ha ammesso le sue responsabilità Giuseppe Lanteri, 19 anni, fermato come presunto autore dell'omicidio di Loredana Lopiano, l'infermiera di 47 anni di Avola, uccisa ieri mattina nel'androne della sua abitazione di via Savonarola. Il giovane è l'ex fidanzato della figlia minore della vittima: i due si erano lasciati per volontà della ragazza a marzo scorso.

Ancora oscuro il movente del delitto: il giovane ha infatti dichiarato che non era andato in casa dell'ex fidanzata per uccidere.

La sua cattura è giunta dopo una giornata di intense ricerche, verso la mezzanotte sul lungomare di Avola sul costone roccioso dove il presunto omicida si era rifugiato.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, ieri mattina Lanteri aveva raggiunto presto casa della ex fidanzata ed era rimasto fuori in attesa. Quando Loredana Lopiano ha aperto la porta per uscire, si è ritrovata di fronte il ragazzo, hanno scambiato due parole e poi all'improvviso l'aggressione nell'androne di casa. Almeno due i colpi fatali il primo alla gola, le ha reciso la giugulare, il secondo alla nuca, che ha spezzato la lama del coltello. Il manico è stato ritrovato sul posto.

Da quel momento la fuga del giovane, che si allontanato a piedi dal quartiere, ha raggiunto la casa della nonna e si è cambiato i pantaloncini. Poi più nulla, telefono irraggiungibile fino a sera quando il ragazzo ha cominciato a scambiare messaggi con alcuni parenti. Allora il cellulare è stato localizzato e di lì a poco Lanteri è stato catturato.

Nessuna reazione particolare al momento dell'arrivo dei poliziotti: il giovane è apparso stanco e affamato, oltre che cosciente di quello che era accaduto e cosa lo aspettava.

Ancora attonita per l'accaduto la popolazione di Avola: per domani l'amministrazione comunale ha organizzato un fiaccolata in piazza Umberto I, a partire dalle 18,30 e un minuto di silenzio in tutti i luoghi istituzionali.