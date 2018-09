Siracusa, guasto a tubazione: sospesa erogazione idrica nella parte alta della città

Guasto a una tubazione da 200 in via Costanza Bruno. A comunicarlo la Siam, già a lavoro per sistemare il danno. Per i lavori, che dovrebbero durare 4 ore, è stato necessario chiudere l'erogazione idrica nella parte alta della città.

L’erogazione dell’acqua sarà sospesa su viale Epipoli, Costanza Bruno, Teracati, Politi Lauden, Grottasanta, Tisia, Pitia, Necropoli Grotticelle, Carlo Forlanini, parte di viale Tica, Servi di Maria e strade limitrofe.