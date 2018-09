Strada Provinciale Carlentini-Pedagaggi, approvato intervento per la messa in sicurezza

Sbloccati dalla Regione siciliana i fondi per la messa in sicurezza per la Strada Provinciale 32 Carlentini-Pedagaggi per un importo di 2.235.000 euro, somma proveniente dal patto per il Sud.

A darne notizia è il deputato regionale Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Aspettiamo a questo punto il progetto esecutivo da parte del Libero Consorzio di Siracusa – conclude l’On. Giovanni Cafeo – ma data la valenza dell’opera, seguiremo con attenzione tutte le fasi che porteranno prima all’inizio e poi allo svolgimento effettivo dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del manto stradale e della segnaletica verticale e orizzontale, per evitare di aggiungere un ulteriore dato al triste elenco delle incompiute siciliane”.