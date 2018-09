Siracusa, intimidazione con il fuoco ad officina: danneggiate 3 auto

Incendio di origine dolosa questa notte ai danni di un'officina di via Francicanava, a Siracusa.

L'allarme è scattato intorno alle 2,45. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia.

Il rogo ha danneggiato anche tre autovetture che si trovavano all’interno per riparazioni. Indagini in corso per risalire agli autori.