Siracusa, finanziati solo 3 interventi di prevenzione del rischio sismico

Pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo per l'annualità 2015 dal Dipartimento di protezione civile regionale per Interventi di prevenzione del rischio sismico.

"Su 17 progetti ammessi - riferisce Vincenco Vinciullo - solo uno è stato finanziato in provincia di Siracusa, a Buccheri. Su 48 progetti finanziati ai privati, solo 2 sono stati assegnati alla nostra provincia. Quindi su 65 finanziati - continua - solo 3 sono stati assegnati alla nostra provincia che, evidentemente, non presenta alcun rischio dal punto di vista sismico. Alcuni piccoli comuni del catanese evidentemente - conclude con tono polemico Vinciullo - valgono per questo Governo più dell’intera provincia di Siracusa".