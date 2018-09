Avola, accoltellata infermiera 47enne: arrestato l'ex fidanzato della figlia. Si tratta di un 19enne

Sarebbe stato arrestato, dalla Polizia di Stato, l'ex fidanzato della 18enne, figlia della donna che questa mattina è stata accoltellata sull'uscio di casa propria. Il ragazzo 19enne era irreperibile da questa mattina, ma questa notte sarebbe avvenuta la cattura e già il ragazzo sarebbe sotto interrogatorio.

L'omicidio è avvenuto oggi, intorno alle 7.30, ad Avola, in un appartamento in via Savonarola.

La vittima è Loredana Lo Piano originaria di Caltanissetta, 47 anni, infermiera nel reparto di oncologia dell'Ospedale Di Maria di Avola. Sarebbe stata proprio lei ad aprire la porta al suo assassino, i due si sarebbero scambiati un paio di battute e poi lui avrebbe estratto un coltello e l'avrebbe colpita varie volte alla gola con una violenza tale che l'arma si sarebbe spezzata in due.

Ad avvertire la polizia è stata la figlia di 18 anni. Inutili i soccorsi. Nel corpo della donna è stata trovata la lama del coltello, mentre il manico è stato rinvenuto nei pressi dell'abitazione.

Dell'ispezione cadaverica si sta occupando il medico legale Corrado Cro, incaricato dal sostituto procuratore Tommaso Pagano che coordina le indagini.

"Siamo sconvolti. Quanto accaduto stamattina è veramente un dramma che ha scosso non solo me, ma l'intera comunità avolese" - commenta la notizia il sindaco Luca Cannata - "Tutta la città si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Loredana Lopiano. Oggi è il giorno delle lacrime e della richiesta di giustizia. Lasciamo che le Forze dell'Ordine facciano il proprio lavoro, portando alla luce fatti e colpevole di un gesto tanto violento, quanto folle".