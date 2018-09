Sistema Siracusa, finanziamento illecito: chiusa indagine su ex senatore Denis Verdini

La procura di Messina ha chiuso l'indagine per illecito finanziamento ai partiti a carico dell'ex senatore di Ala, Denis Verdini, accusato di illecito finanziamento ai partiti. L'indagine riguarda anche l'ex magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana Giuseppe Mineo, indagato per corruzione in atti giudiziari. Anche a Mineo, come all'ex senatore, è stato notificato l'avviso di conclusione dell'indagine che precede la richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Messina, Verdini avrebbe ricevuto del denaro dall’avvocato Piero Amara sotto forma di finanziamento del gruppo politico di cui era coordinatore. Il denaro, però, sarebbe servito a indurre Verdini a sostenere la designazione di Mineo al Consiglio di Stato. Si tratterebbe della cifra di 300mila euro