Siracusa, anche il parlamentare Ficara all'incontro con il ministro Toninelli

Anche il deputato nazionale siracusano, Paolo Ficara (M5s), all'incontro con il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, insieme al altri 49 tra senatori e deputati.

"Abbiamo consegnato un dettagliato dossier con la situazione dei nove territori provinciali - spiega Ficara - il Ministro ha ascoltato con attenzione ed ha garantito il massimo supporto e la massima disponibilità da parte delle strutture ministeriali anche per la provincia di Siracusa".

Ficara anticipa poi un piano "per ridurre il gap manutentivo esistente e per la concreta realizzazione degli investimenti che il nostro territorio aspetta da decenni. Il Ministro, a tal proposito, verrà in Sicilia per una estesa ispezione nei prossimi mesi".