Siracusa, 118: aumentano di 2 unità i mezzi di soccorso avanzati

Aumentate di due unità il parco ambulanze medicalizzate MSA in dotazione al territorio di Siracusa, nell'ambito del nuovo piano riguardante la rete ospedaliera.

Ad annunciarlo è il deputato regionale Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“In particolare, la postazione 118 di Ortigia passerà dall’avere a disposizione un Mezzo di Soccorso Base MSB operativo 12 ore al giorno ad un MSA disponibile per 24 ore – spiega Cafeo – colmando finalmente un gap di sicurezza ormai non più tollerabile per una città a vocazione turistica come Siracusa”.

“Nel dichiararci in generale soddisfatti per questo incremento di unità di primo soccorso – continua Cafeo – resta tuttavia da segnalare il permanere di alcune criticità per la zona montana e la delusione per il declassamento dell’unità medicalizzata di Sortino, passata da MSA a MSB, anche alla luce dei tempi di percorrenza verso l’ospedale più vicino dovuti alle condizioni di viabilità del comune, superiori ai 30 minuti”.